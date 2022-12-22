На навчання управління системами ППО Patriot підуть місяці — ЗСУ

Армії України знадобляться місяці для того, щоб навчиться керувати системами ППО Patriot, які США передадуть ЗСУ в рамках нового пакету військової допомоги. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«В умовах мирного часу — це певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко за правилами. Але на сьогоднішній день, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців», — сказав він.

Раніше в Білому домі США підтвердили, що передадуть Україні ракетну батарею Patriot.