Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску

Российские войска сегодня днем нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



«Подлецы снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях», — написал Гончаренко.



Воздушная тревога в городе, по данным Краматорской военной администрации, была объявлена в 12:54 о отменена в 13:27.



Очевидцы публикуют последствия удара по Краматорску в соцсетях.



Вчера, 22 декабря, российские силы обстреляли школу и территорию предприятия ракетами С-300. Пострадавших и погибших не было.