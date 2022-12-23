Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську

Російські війська сьогодні вдень завдали удару по Краматорську в Донецькій області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



«Падлюки знов б’ють ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях», — написав Гончаренко.



Повітряна тривога в місті, за даними Краматорської військової адміністрації, була оголошена о 12:54 про скасовано о 13:27.



Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що окупанти завдали ракетного удару по цивільному об'єкту Краматорська, за попередньою інформацією, із С-300. Обійшлося, як додав Тимошенко, без жертв та постраждалих.



Вчора, 22 грудня, російські сили обстріляли школу та територію підприємства ракетами С-300. Постраждалих та загиблих не було.