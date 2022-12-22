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В Донецкой ОВА показали последствия обстрела Краматорска

22 декабря 2022, 15:43

В Донецкой ОВА показали последствия обстрела Краматорска

В Донецкой ОВА показали фото последствий обстрела Краматорска. Фото: Павел Кириленко В Донецкой ОВА показали фото последствий обстрела Краматорска. Фото: Павел Кириленко

Оккупанты сегодня обстреляли Часов Яр, Краматорск и Курахово Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, прилеты исключительно по гражданской инфраструктуре.

В Часов Яр, как рассказал Кириленко, 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены дома — всего по городу прилетело около 15 снарядов. В Краматорске армия РФ попала по территории предприятия и в одну из школ, обошлось без пострадавших. Последствия обстрелов Курахово еще устанавливаются специалистами.

Также Кириленко опубликовал фотографии последствий обстрела Краматорска.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области рассказали, что за минувшие сутки российские войска 21 раз ударили по территории области.

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