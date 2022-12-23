В центре Донецка – новые разрушения после обстрела

В Донецке в результате обстрела Киевского района есть повреждения по улице Артема, повреждены остекления окон в домах и магазинах. Об этом сообщили в оккупационной администрации города.



По данным местных жителей, одна из ракет попала в крышу жилого дома по улице Артема, сообщается о прилетах на территорию детского сада по улице Университетской.

Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.



Ранее сообщалось, что Куйбышевский, Киевский и часть Ворошиловского района Донецка остались без света.