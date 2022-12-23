Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В центре Донецка – новые разрушения после обстрела

23 декабря 2022, 21:14

В центре Донецка – новые разрушения после обстрела

В Донецке в результате обстрела Киевского района есть повреждения по улице Артема, повреждены остекления окон в домах и магазинах. Об этом сообщили в оккупационной администрации города.

По данным местных жителей, одна из ракет попала в крышу жилого дома по улице Артема, сообщается о прилетах на территорию детского сада по улице Университетской.

Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

Ранее сообщалось, что Куйбышевский, Киевский и часть Ворошиловского района Донецка остались без света.

Еще по теме

Места
Донецк
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:46
Главные события в оккупации 23 декабря
21:14
В центре Донецка – новые разрушения после обстрела
20:30
Пушилин временно запретил вывоз металлолома из оккупированной Донетчины
20:25
Обстрел обесточил часть Донецка
19:53
«ДНР»: В Горловке в ходе обстрела ранена женщина
17:52
Мариуполь: Реальность против картинки российских СМИ ►
17:07
Шесть человек пострадали в ДТП на Луганщине
14:18
Оккупанты с помощью брезента «отремонтировали» дом в Мариуполе — Андрющенко
14:16
С оккупированной территории Запорожья в РФ на «новогодние праздники» вывезли 200 детей
12:47
В Токмаке сгорел штаб оккупантов
12:05
РФ назначила «прокуроров» на оккупированные украинские территории
11:38
В центре Мелитополя взорван автомобиль
09:33
В Мариупольском горсовете рассказали, зачем оккупанты сносят руины драмтеатра
09:27
«ДНР»: От обстрелов погибли трое гражданских, еще четверо — ранены
23:15
Главные события в оккупации 22 декабря
все новости
22:46
Главные события в оккупации 23 декабря
22:24
Байден подписал рекордно большую сумму в помощь Украине в рамках бюджета США
21:14
В центре Донецка – новые разрушения после обстрела
21:03
Зеленский: В праздничное время российские террористы могут снова активизироваться
20:30
Пушилин временно запретил вывоз металлолома из оккупированной Донетчины
20:25
Обстрел обесточил часть Донецка
19:53
«ДНР»: В Горловке в ходе обстрела ранена женщина
18:53
Молдова упростила въезд для украинцев
18:11
На деоккупированных территориях прокуратура обнаружила уже более полусотни пыточных
18:07
Обстрел Краматорска: повреждены два учебных заведения и жилые дома
17:52
Мариуполь: Реальность против картинки российских СМИ ►
17:12
Зеленский не исключает новых поездок, если это будет результативно для Сил обороны
17:07
Шесть человек пострадали в ДТП на Луганщине
16:54
В Сумской области тероборона разбила ДРГ оккупантов
16:52
Рыбалкин: Людей, попавших на росТВ во время оккупации Святогорска, проверяет СБУ
все новости
ВИДЕО
Мариуполь: Реальность против картинки российских СМИ ►
23 декабря, 17:52
В ресторане Донецка ранены экс-глава «Роскосмоса» Рогозин и «премьер ДНР»
21 декабря, 23:46
Визит Зеленского в США и передача системы Patriot: все подробности ►
21 декабря, 19:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама