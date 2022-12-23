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Обстрел Краматорска: повреждены два учебных заведения и жилые дома

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23 декабря 2022, 18:07

Обстрел Краматорска: повреждены два учебных заведения и жилые дома

В городском совете Краматорска Донецкой области показали последствия сегодняшнего обстрела. По данным мэрии, российские войска повредили ракетами 2 учебных заведения, 12 многоквартирных и 3 частных дома.

«Очередной акт террора против мирного населения Краматорска – оккупанты ударили двумя ракетами по городу. Повреждены 2 учебных заведения, 12 многоквартирных и 3 частных дома. К счастью, обошлось без жертв», – говорится в сообщении.

Представитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что, по предварительной информации, оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту Краматорска из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Вчера, 22 декабря, российские силы обстреляли школу и территорию предприятия ракетами С-300. Пострадавших и погибших не было.

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