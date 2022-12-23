Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу

23 грудня 2022, 21:20

У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу

У Донецьку внаслідок обстрілу Київського району є пошкодження вулицею Артема, пошкоджено скління вікон у будинках та магазинах. Про це повідомили в окупаційній адміністрації міста. Крім того, за даними місцевих жителів, одна з ракет потрапила в дах житлового будинку на вулиці Артема, повідомляється про прильоти на територію дитячого садка на вулиці Університетській.

Дані про наслідки обстрілів продовжують надходити.

Раніше повідомлялося, що Куйбишевський, Київський та частина Ворошилівського району Донецька залишилися без світла.

Ще за темою

Інше
наслідки обстрілу
Місця
Донецьк

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
14:25
Окупанти за допомогою брезенту «відремонтували» будинок у Маріуполі — Андрющенко
14:16
З окупованої території Запоріжжя у РФ на «новорічні свята» вивезли 200 дітей
12:47
У Токмаку згорів штаб окупантів
12:05
РФ призначила «прокурорів» на окуповані українські території
11:38
У центрі Мелітополя підірвано автомобіль
09:33
У Маріупольській міськраді розповіли, навіщо окупанти зносять руїни драмтеатру
09:27
«ДНР»: Від обстрілів загинули троє цивільних, ще четверо — поранені
23:15
Головні події в окупації 22 грудня
16:57
«ЛНР» заборонила рух транспорту в комендантську годину, на дорогах встановлять КПП
Всі новини
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
22:30
Байден підписав рекордно велику допомогу Україні в рамках бюджету США
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
21:03
Зеленський: У святковий час російські терористи можуть знову активізуватись
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
18:56
Молдова спростила в'їзд для українців
18:30
Обстріл Краматорська: пошкоджено два навчальні заклади та житлові будинки
18:12
На деокупованих територіях прокуратура виявила вже понад півсотні катівень
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
17:12
Зеленський не виключає нових поїздок, якщо це буде результативним для Сил оборони
16:54
На Сумщині тероборона розбила ДРГ окупантів
16:52
Рибалкін: Людей, які потрапили на росТБ під час окупації Святогірська, перевіряє СБУ
16:36
Путін назвав «спецоперацію» війною. Депутат вимагає відкрити справу
Всі новини
ВІДЕО
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52
У ресторані Донецька поранено екс-голову «Роскосмосу» Рогозіна та «прем'єра ДНР»
21 грудня, 23:46
Візит Зеленського до США та передача системи Patriot: усі подробиці
21 грудня, 19:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама