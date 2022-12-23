У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу

У Донецьку внаслідок обстрілу Київського району є пошкодження вулицею Артема, пошкоджено скління вікон у будинках та магазинах. Про це повідомили в окупаційній адміністрації міста. Крім того, за даними місцевих жителів, одна з ракет потрапила в дах житлового будинку на вулиці Артема, повідомляється про прильоти на територію дитячого садка на вулиці Університетській.

Дані про наслідки обстрілів продовжують надходити.



Раніше повідомлялося, що Куйбишевський, Київський та частина Ворошилівського району Донецька залишилися без світла.