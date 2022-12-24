24 удара по Донетчине нанесла армия РФ, есть погибшие

Донецкая область. Фото: полиции

Армия России нанесла 24 удара по Донетчине. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



По данным полиции, в течение суток под обстрелами находились 13 населенных пунктов: Авдеевка, Бахмут, Лиман, Краматорск, Часов Яр, Курахово, Торецк, Великая Новоселка, Тоненькое, Ласточкино, Переездное, Елизаветовка, Петровка. Оккупанты вели огонь из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Ураган», артиллерии, танков, минометов.



Разрушены и повреждены 27 гражданских объектов: 19 жилых домов, школа, гаражи, автомобиль.



«Реактивной артиллерией российские войска накрыли город Курахово, есть погибшие и раненые. Разрушениям подверглись объекты критической инфраструктуры и многоквартирные дома», — проинформировали в полиции.



Там добавили, что из «Ураганов» оккупанты обстреляли Лиман. Есть травмированный гражданский житель, повреждены пять частных домов. Зафиксированы два ракетных удара из ЗРК «С-300» по Краматорску. Снаряды попали в школу, многоэтажные и частные дома.



В результате артиллерийских обстрелов есть раненые в Часов Яре и Елизаветовке.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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