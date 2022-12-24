Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

24 удари по Донеччині завдала армія РФ, є загиблі

24 грудня 2022, 10:42

24 удари по Донеччині завдала армія РФ, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції Донецька область. Фото: поліції

Армія Росії завдала 24 удари по Донеччині. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.

За даними поліції, протягом доби під обстрілами перебували 13 населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Лиман, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Торецьк, Велика Новосілка, Тоненьке, Ласточкине, Переїзне, Єлизаветівка, Петрівка. Окупанти вели вогонь із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, танків, мінометів.

Зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об'єктів: 19 житлових будинків, школу, гаражі, автомобіль.

«Реактивною артилерією російські війська накрили місто Курахове, є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки», — поінформували в поліції.

Там додали, що з «Ураганів» окупанти обстріляли Лиман. Є травмований цивільний житель, пошкоджено п'ять приватних будинків. Зафіксовано два ракетні удари із ЗРК «С-300» по Краматорську. Снаряди влучили в школу, багатоповерхові та приватні будинки.

Через артилерійські обстріли є поранені в Часів Ярі та Єлизаветівці.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

У Донецькій області загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Жертви Загиблі Поранені
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
14:25
Окупанти за допомогою брезенту «відремонтували» будинок у Маріуполі — Андрющенко
14:16
З окупованої території Запоріжжя у РФ на «новорічні свята» вивезли 200 дітей
12:47
У Токмаку згорів штаб окупантів
12:05
РФ призначила «прокурорів» на окуповані українські території
Всі новини
13:19
У передмісті Запоріжжя ракети окупантів зруйнували гімназію
13:14
Центр Херсона під обстрілом, кількість загиблих зростає
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
11:21
На Донеччині окупанти вели обстріли на чотирьох напрямках
10:42
24 удари по Донеччині завдала армія РФ, є загиблі
10:14
На Херсонщині «прильоти» у школу, лікарню, будинки: П'ятеро людей загинули, 17 — поранені
09:49
На Дніпропетровщині під обстріл потрапили три громади
09:25
Залп може сягати 20 ракет: РФ вивела «Калібри» в Чорне море
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
08:21
У Донецькій області загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
22:30
Байден підписав рекордно велику допомогу Україні в рамках бюджету США
Всі новини
ВІДЕО
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52
У ресторані Донецька поранено екс-голову «Роскосмосу» Рогозіна та «прем'єра ДНР»
21 грудня, 23:46
Візит Зеленського до США та передача системи Patriot: усі подробиці
21 грудня, 19:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама