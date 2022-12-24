24 удари по Донеччині завдала армія РФ, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції

Армія Росії завдала 24 удари по Донеччині. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.



За даними поліції, протягом доби під обстрілами перебували 13 населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Лиман, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Торецьк, Велика Новосілка, Тоненьке, Ласточкине, Переїзне, Єлизаветівка, Петрівка. Окупанти вели вогонь із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, танків, мінометів.



Зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об'єктів: 19 житлових будинків, школу, гаражі, автомобіль.



«Реактивною артилерією російські війська накрили місто Курахове, є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки», — поінформували в поліції.



Там додали, що з «Ураганів» окупанти обстріляли Лиман. Є травмований цивільний житель, пошкоджено п'ять приватних будинків. Зафіксовано два ракетні удари із ЗРК «С-300» по Краматорську. Снаряди влучили в школу, багатоповерхові та приватні будинки.



Через артилерійські обстріли є поранені в Часів Ярі та Єлизаветівці.



Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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