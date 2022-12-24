Количество жертв обстрела центра Херсона возросло до десяти, 55 раненых

Число жертв обстрела российскими войсками центра Херсона из РСЗО «Град» выросло до десяти человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.



По его словам, 55 человек ранены, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Янушевич уточнил, что среди пострадавших нет детей.



В результате атаки оккупантов повреждены здания, автомобили и котельная детского сада. Ремонтным бригадам пришлось устранять утечку газа.

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Напомним, сегодня в Херсоне под обстрел попал центр: много погибших и раненых. На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский.