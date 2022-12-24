Кількість жертв обстрілу центру Херсона зросла до десяти, 55 поранених

Кількість жертв обстрілу російськими військами центру Херсона з РСЗВ «Град» зросла до десяти осіб. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



За його словами, 55 осіб поранено, 18 з них перебувають у важкому стані. Янушевич уточнив, що серед постраждалих немає дітей.



Через атаку окупантів пошкоджено будівлі, автомобілі та котельню дитячого садка. Ремонтним бригадам довелося усувати витік газу.

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Нагадаємо, сьогодні в Херсоні під обстріл потрапив центр: багато загиблих і поранених. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський.