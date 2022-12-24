Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Отопление есть не везде: Правозащитники проверили МКП для переселенцев

24 декабря 2022, 20:41

Отопление есть не везде: Правозащитники проверили МКП для переселенцев

Работники мониторингового направления БФ «Право на защиту» («Право на захист») посетили около 800 мест компактного проживания переселенцев в 14 областях Украины. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Больше всего МКП правозащитники посетили во Львовской (28%) и Днепропетровской областях (20% от общего количества). Условия проживания не везде были хорошими.

«Мы провели анализ данных, полученных во время мониторинга МКП. На октябрь большинство из них были готовы к отопительному периоду и снижению температуры. 87% имеют систему отопления и в 80% МКП имеется необходимое для отопления топливо», — отметили правозащитники.

Они уточнили, что в Днепропетровской области больше всего МКП заявили о неготовности к зимнему периоду: отсутствии отопления, топлива или наличии определенных разрушений здания МКП. Также в Винницкой, Днепропетровской и Черновицкой областях обнаружили наибольшую потребность в ремонте или улучшении домов.

Также, по данным правозащитников, после массированных обстрелов инфраструктурных объектов, в условиях частых плановых и аварийных отключений электроэнергии, бесперебойное отопление становится вызовом для части МКП и частных домов.

Для остального частного сектора характерна нехватка именно топлива — об этом рассказали переселенцы и представители органов местного самоуправления во всех охваченных областях. Поэтому утепление окон, дверей и вообще помещений становится все более актуальным, подчеркнули в организации.

Читайте также:

Переселенцам автоматически продлят выплаты с 1 января

Еще по теме

Прочее
Отопление Война Топливо отопительный сезон жилье для переселенцев
Люди
Переселенцы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:56
В Донецке ранен ребенок
20:23
Раненного в Донецке Рогозина перевезли в госпиталь в Московском регионе РФ
19:35
В Донецке сообщают о «прилетах» на территориях двух больниц
14:58
На оккупированной Луганщине поврежден ж/д мост
12:49
«ЛНР» заявила о гибели двоих гражданских в Кременной
12:15
В Донецке под обстрел попал Киевский район, много разрушений
08:51
«ДНР»: В Донецке и Горловке ранены четыре человека, в том числе ребенок
22:46
Главные события в оккупации 23 декабря
21:14
В центре Донецка – новые разрушения после обстрела
20:30
Пушилин временно запретил вывоз металлолома из оккупированной Донетчины
20:25
Обстрел обесточил часть Донецка
19:53
«ДНР»: В Горловке в ходе обстрела ранена женщина
17:52
Мариуполь: Реальность против картинки российских СМИ ►
17:07
Шесть человек пострадали в ДТП на Луганщине
14:18
Оккупанты с помощью брезента «отремонтировали» дом в Мариуполе — Андрющенко
все новости
21:56
В Донецке ранен ребенок
21:25
Пожар в шахте на Донетчине: Пять горняков в тяжелом состоянии в больнице
20:58
Оккупанты могут готовить ракетный удар — ОК «Юг»
20:41
Отопление есть не везде: Правозащитники проверили МКП для переселенцев
20:23
Раненного в Донецке Рогозина перевезли в госпиталь в Московском регионе РФ
19:35
В Донецке сообщают о «прилетах» на территориях двух больниц
19:28
Война в Украине влияет на другие страны: какое теперь оружие в цене
18:58
Количество жертв обстрела центра Херсона возросло до десяти, 55 раненых
18:24
В Константиновке выдали материалы на ремонт домов, пострадавших от взрывов
17:51
В «Дії» запустили опрос о праздновании Рождества: Как проголосовать
17:26
Херсон обстреляли зажигательными снарядами
15:56
В Беларуси три батальона выдвинулись к украинской границе — Наев
15:24
Переселенцам автоматически продлят выплаты с 1 января
14:58
На оккупированной Луганщине поврежден ж/д мост
14:27
Для массовых проверок переселенцев сейчас не время, заявили в Минреинтеграции
все новости
ВИДЕО
В Донецке сообщают о «прилетах» на территориях двух больниц
24 декабря, 19:35
Война в Украине влияет на другие страны: какое теперь оружие в цене
24 декабря, 19:28
Мариуполь: Реальность против картинки российских СМИ ►
23 декабря, 17:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама