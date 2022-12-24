Отопление есть не везде: Правозащитники проверили МКП для переселенцев

Работники мониторингового направления БФ «Право на защиту» («Право на захист») посетили около 800 мест компактного проживания переселенцев в 14 областях Украины. Об этом сообщает «Громадське радіо».



Больше всего МКП правозащитники посетили во Львовской (28%) и Днепропетровской областях (20% от общего количества). Условия проживания не везде были хорошими.



«Мы провели анализ данных, полученных во время мониторинга МКП. На октябрь большинство из них были готовы к отопительному периоду и снижению температуры. 87% имеют систему отопления и в 80% МКП имеется необходимое для отопления топливо», — отметили правозащитники.



Они уточнили, что в Днепропетровской области больше всего МКП заявили о неготовности к зимнему периоду: отсутствии отопления, топлива или наличии определенных разрушений здания МКП. Также в Винницкой, Днепропетровской и Черновицкой областях обнаружили наибольшую потребность в ремонте или улучшении домов.



Также, по данным правозащитников, после массированных обстрелов инфраструктурных объектов, в условиях частых плановых и аварийных отключений электроэнергии, бесперебойное отопление становится вызовом для части МКП и частных домов.



Для остального частного сектора характерна нехватка именно топлива — об этом рассказали переселенцы и представители органов местного самоуправления во всех охваченных областях. Поэтому утепление окон, дверей и вообще помещений становится все более актуальным, подчеркнули в организации.

Читайте также: Переселенцам автоматически продлят выплаты с 1 января