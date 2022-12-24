Опалення є не скрізь: Правозахисники перевірили МКП для переселенців

Працівники моніторингового напрямку БФ «Право на захист» відвідали близько 800 місць компактного проживання переселенців у 14 областях України. Про це повідомляє «Громадське радіо».



Найбільше МКП правозахисники відвідали у Львівській (28%) та Дніпропетровській областях (20% від загальної кількості). Умови проживання не скрізь були хорошими.



«Ми провели аналіз даних, отриманих під час моніторингу МКП. На жовтень більшість із них були готові до опалювального періоду та зниження температури. 87% мають систему опалення та у 80% МКП є необхідне для опалення паливо», — зазначили правозахисники.



Вони уточнили, що в Дніпропетровській області найбільше МКП заявили про неготовність до зимового періоду: відсутність опалення, палива або наявність певних руйнувань будівлі МКП. Також у Вінницькій, Дніпропетровській та Чернівецькій областях виявили найбільшу потребу в ремонті або поліпшенні будинків.



Крім того, за даними правозахисників, після масованих обстрілів інфраструктурних об'єктів, за умов частих планових та аварійних відключень електроенергії, безперебійне опалення стає викликом для частини МКП та приватних будинків.



Для решти приватного сектору характерна нестача саме палива — про це розповіли переселенці та представники органів місцевого самоврядування в усіх охоплених областях. Тому утеплення вікон, дверей і взагалі приміщень стає дедалі актуальнішим, наголосили в організації.

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