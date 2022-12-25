7 мирных жителей ранены в Донецкой области

Семеро мирных жителей Донецкой области получили ранения 24 декабря в результате обстрела российских войск. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он отметил, что пятеро гражданских ранены в Бахмуте, один в Максимильяновке и один — в Предтечином.



С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 1281 мирный житель погиб в Донецкой области и 2792 получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул глава администрации.