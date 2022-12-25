7 мирних жителів поранено у Донецькій області

Семеро мирних жителів Донецької області зазнали поранень 24 грудня внаслідок обстрілу російських військ. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



Він зазначив, що п'ятеро цивільних поранено в Бахмуті, один у Максимільянівці та один — у Предтечиному.



З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 1281 мирний житель загинув у Донецькій області та 2792 отримали поранення.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — наголосив глава адміністрації.