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7 мирних жителів поранено у Донецькій області

25 грудня 2022, 09:00

7 мирних жителів поранено у Донецькій області

Семеро мирних жителів Донецької області зазнали поранень 24 грудня внаслідок обстрілу російських військ. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що п'ятеро цивільних поранено в Бахмуті, один у Максимільянівці та один — у Предтечиному.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 1281 мирний житель загинув у Донецькій області та 2792 отримали поранення.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — наголосив глава адміністрації.

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