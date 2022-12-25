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Продвижение оккупантов в районе Бахмута замедлилось — ISW

25 декабря 2022, 08:27

Продвижение оккупантов в районе Бахмута замедлилось — ISW

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Эксперты предполагают, что еще рано говорить о том, что российское наступление с целью захвата Бахмута достигло кульминации.

Отмечается, что российские военные блогеры признали, что украинским силам удалось несколько замедлить темпы российского наступления вокруг Бахмута и окружающих населенных пунктов, а один из них утверждает, что украинские силы оттеснили захватчиков на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Также аналитики считают, что российские войска в ближайшее время не смогут поддерживать высокие темпы наступательных операций в районе Бахмута из-за недостатка боеприпасов и количества личного состава. Они, вероятно, будут пытаться обеспечить тактическую или оперативную паузу.

По мнению экспертов, непрерывное и дорогостоящее наступление России на Бахмут может также ухудшить способность России преследовать долгосрочные цели на театре военных действий на Донбассе.

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