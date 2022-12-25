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«ДНР» заявила о ранении гражданских из-за обстрелов

25 декабря 2022, 09:17

«ДНР» заявила о ранении гражданских из-за обстрелов

Четверо гражданских лиц получили ранения за прошедшие сутки, 24 декабря, на территории, контролируемой группировкой «ДНР». Об этом сообщил так называемый «СЦКК ДНР».

Отмечается, что пострадали жители Киевского района Донецка, а также Владимировки и Старомлыновки. Среди пострадавших была девочка 2015 г.р.

Ранее сообщалось, что семеро жителей Донецкой области получили ранения 24 декабря в результате обстрела российских войск. Пятеро гражданских ранены в Бахмуте, один в Максимильяновке и один — в Предтечином.

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