«ДНР» заявила о ранении гражданских из-за обстрелов

Четверо гражданских лиц получили ранения за прошедшие сутки, 24 декабря, на территории, контролируемой группировкой «ДНР». Об этом сообщил так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что пострадали жители Киевского района Донецка, а также Владимировки и Старомлыновки. Среди пострадавших была девочка 2015 г.р.



Ранее сообщалось, что семеро жителей Донецкой области получили ранения 24 декабря в результате обстрела российских войск. Пятеро гражданских ранены в Бахмуте, один в Максимильяновке и один — в Предтечином.