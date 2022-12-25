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«ДНР» заявила про поранення цивільних через обстріли

25 грудня 2022, 09:17

«ДНР» заявила про поранення цивільних через обстріли

Четверо цивільних осіб отримали поранення минулої доби, 24 грудня, на території, контрольованій угрупованням «ДНР». Про це повідомив так званий «СЦКК ДНР».

Зазначається, що постраждали жителі Київського району Донецька, а також Володимирівки та Старомлинівки. Серед постраждалих була дівчинка 2015 р.н.

Раніше повідомлялося, що семеро жителів Донецької області отримали поранення 24 грудня внаслідок обстрілу російських військ. П'ятеро цивільних поранено в Бахмуті, одного в Максимільянівці і одного в Предтечиному.

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