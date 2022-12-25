Колонны военной техники зашли из России на оккупированную территорию

Военная техника зашла в Мариуполь со стороны России и двинулась через Мангуш по направлению на Бердянск и Мелитополь. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.



Он отметил, что в с. Агробаза колонны частично пополнились техникой, выведенной из Херсона. Часть военной техники и живой силы оккупантов были переброшены из с. Урзуф на Мангуш и включены в состав колонн, сформированных в Мариуполе и Агробазе.



Часть оккупантов из с. Урзуф отправились на грузовиках с прицепными пушками малого калибра по дороге под морем в сторону Бердянска.



Дополнительные подразделения прибыли из России. Их расселили в районе так называемых «Каменских дач» под прикрытием большого количества местных жителей.