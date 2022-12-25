Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Колони військової техніки зайшли з Росії на окуповану територію

25 грудня 2022, 12:20

Колони військової техніки зайшли з Росії на окуповану територію

Військова техніка зайшла до Маріуполя з боку Росії та рушила через Мангуш у напрямку на Бердянськ та Мелітополь. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

Він зазначив, що у с. Агробази колони частково поповнилися технікою, виведеною із Херсона. Частину військової техніки та живої сили окупантів було перекинуто із с. Урзуф на Мангуш і включений до складу колон, сформованих у Маріуполі та Агробазі.

Частина окупантів із с. Урзуф вирушили на вантажівках із причіпними гарматами малого калібру дорогою під морем у бік Бердянська.

Додаткові підрозділи прибутку із Росії. Їх розселили у районі так званих «Каменських дач» під прикриттям великої кількості місцевих мешканців.

Ще за темою

Люди
Петро Андрющенко
Місця
Росія Маріуполь Мелітополь Бердянськ
Події
Війна Окупанти

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:46
Головні події в окупації 24 грудня
21:56
У Донецьку поранено дитину
20:23
Пораненого в Донецьку Рогозіна перевезли в госпіталь у Московському регіоні РФ
19:35
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
Всі новини
14:58
Російські війська вдарили ракетами по Краматорську
13:56
Окупанти закрили виїзд у Запоріжжя
13:34
Російські війська втрачають тисячі солдатів під Бахмутом — Гайдай
12:55
Добові втрати російських окупантів перевищили 600 осіб
12:20
Колони військової техніки зайшли з Росії на окуповану територію
11:14
16 мирних жителів загинули на Херсонщині за добу
10:33
Окупанти обстріляли прифронтову територію Донецької області
09:17
«ДНР» заявила про поранення цивільних через обстріли
09:00
7 мирних жителів поранено у Донецькій області
08:27
Просування окупантів у районі Бахмута сповільнилося — ISW
07:51
ЗСУ відбили атаки окупантів у трьох областях — Генштаб
23:46
Головні події в окупації 24 грудня
23:05
ЄС передав Україні понад тисячу електрогенераторів
22:24
Обстріл Херсона: Загинули десять осіб, 68 — поранені
21:56
У Донецьку поранено дитину
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
24 грудня, 19:35
Війна в Україні впливає на інші країни: яка тепер зброя в ціні ►
24 грудня, 19:28
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама