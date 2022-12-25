Колони військової техніки зайшли з Росії на окуповану територію

Військова техніка зайшла до Маріуполя з боку Росії та рушила через Мангуш у напрямку на Бердянськ та Мелітополь. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.



Він зазначив, що у с. Агробази колони частково поповнилися технікою, виведеною із Херсона. Частину військової техніки та живої сили окупантів було перекинуто із с. Урзуф на Мангуш і включений до складу колон, сформованих у Маріуполі та Агробазі.



Частина окупантів із с. Урзуф вирушили на вантажівках із причіпними гарматами малого калібру дорогою під морем у бік Бердянська.



Додаткові підрозділи прибутку із Росії. Їх розселили у районі так званих «Каменських дач» під прикриттям великої кількості місцевих мешканців.