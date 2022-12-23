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В Мариупольском горсовете рассказали, зачем оккупанты сносят руины драмтеатра

23 декабря 2022, 09:33

В Мариупольском горсовете рассказали, зачем оккупанты сносят руины драмтеатра

Сносом руин Мариупольского драмтеатра российские оккупанты пытаются скрыть факт бомбардировки здания армией РФ, которая привела к массовому убийству мирных жителей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть здания, но фронтальную оставят целой как «основу реконструкции».

«То есть демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не выдуманный пропагандой подрыв изнутри», — написал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя сообщил к тому же, что захватчикам города удалось снести уже половину здания.

В здании Мариупольского драмтеатра, по данным Associated Press, погибли минимум 600 человек от авиаудара российской армии.

Драматический театр в оккупированном Мариуполе, который был разрушен в марте сверхмощной бомбой армии РФ, захватчики города планируют восстановить в течение трех лет.

В августе сообщалось, что российские оккупанты в мариупольском театре заливают бетоном тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки.

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