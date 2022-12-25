Суточные потери российских оккупантов превысили 600 человек

ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов за одни сутки, 24 декабря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:



личный состав — около 102050 (+620) человек ликвидированы;

танки — 3011 (+5);

боевые бронированные машины — 6010 (+16);

артиллерийские системы — 1991 (+3);

РСЗО — 418;

средства ПВО — 212;

самолеты — 283;

вертолеты — 267;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1706;

крылатые ракеты — 65 653;

корабли — 16;

автомобильная техника и автоцистерны — 4635 (+8);

спецтехника — 178.



Данные обновляются.