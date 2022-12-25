Суточные потери российских оккупантов превысили 600 человек

ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов за одни сутки, 24 декабря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:
личный состав — около 102050 (+620) человек ликвидированы;
танки — 3011 (+5);
боевые бронированные машины — 6010 (+16);
артиллерийские системы — 1991 (+3);
РСЗО — 418;
средства ПВО — 212;
самолеты — 283;
вертолеты — 267;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1706;
крылатые ракеты — 65 653;
корабли — 16;
автомобильная техника и автоцистерны — 4635 (+8);
спецтехника — 178.
Данные обновляются.