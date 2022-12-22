Потери российских войск превысили 100 тысяч человек — Генштаб ВСУ

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 100 тысяч человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



По данным Генштаба, общие боевые потери противника ориентировочно составили:

около 100400 человек (в том числе 660 за минувшие сутки);

танков — 3003 (+1) единиц;

боевых бронированных машин — 5981 (+2);

артиллерийских систем — 1978 (+6);

РСЗО — 413 (+1);

средств ПВО — 212 (+0);

самолетов — 283 (+1);

вертолетов — 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1693 (+5);

крылатых ракет — 653 (+0);

кораблей / катеров — 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 4615 (+7);

специальной техники / спецоборудования — 178 (+0).