Потери российских войск превысили 100 тысяч человек — Генштаб ВСУ

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 100 тысяч человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- около 100400 человек (в том числе 660 за минувшие сутки);
- танков — 3003 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин — 5981 (+2);
- артиллерийских систем — 1978 (+6);
- РСЗО — 413 (+1);
- средств ПВО — 212 (+0);
- самолетов — 283 (+1);
- вертолетов — 267 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1693 (+5);
- крылатых ракет — 653 (+0);
- кораблей / катеров — 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 4615 (+7);
- специальной техники / спецоборудования — 178 (+0).