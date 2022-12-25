Добові втрати російських окупантів перевищили 600 осіб

ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів за одну добу, 24 грудня. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.12 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 102050 (+620) осіб ліквідовано;
танки — 3011 (+5);
бойові броньовані машини — 6010 (+16);
артилерійські системи — 1991 (+3);
РСЗВ — 418;
кошти ППО — 212;
літаки — 283;
вертольоти — 267;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1706;
крилаті ракети - 65653;
кораблі — 16;
автомобільна техніка та автоцистерни — 4635 (+8);
спецтехніка — 178.
Дані оновлюються.