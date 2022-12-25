Добові втрати російських окупантів перевищили 600 осіб

ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів за одну добу, 24 грудня. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.12 орієнтовно склали:



особовий склад — близько 102050 (+620) осіб ліквідовано;

танки — 3011 (+5);

бойові броньовані машини — 6010 (+16);

артилерійські системи — 1991 (+3);

РСЗВ — 418;

кошти ППО — 212;

літаки — 283;

вертольоти — 267;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1706;

крилаті ракети - 65653;

кораблі — 16;

автомобільна техніка та автоцистерни — 4635 (+8);

спецтехніка — 178.



Дані оновлюються.