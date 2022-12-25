Оккупанты закрыли выезд в Запорожье

Оккупанты запретили местным жителям выезжать с захваченных территорий через Васильевку в сторону Запорожья. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.



«Уже в течение 10 дней рашисты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья», — отметил Федоров.



По его словам, теперь не выпускают даже детей, женщин и пожилых людей.



«Людям, которые все же пытаются проехать, говорят бросать авто и идти в Запорожье пешком. По словам самих оккупантов, проезд закрыли до 15 января», — добавил Федоров.