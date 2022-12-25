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Окупанти закрили виїзд у Запоріжжя

25 грудня 2022, 13:56

Окупанти закрили виїзд у Запоріжжя

Окупанти заборонили місцевим жителям виїжджати із захоплених територій через Василівку у бік Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Вже протягом 10 днів рашисти не випускають мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку у бік Запоріжжя», — зазначив Федоров.

За його словами, тепер не випускають навіть дітей, жінок та людей похилого віку.

«Людям, які все ж таки намагаються проїхати, кажуть кидати авто та йти в Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів, проїзд закрили до 15 січня», — додав Федоров.

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