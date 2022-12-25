Здания исторического значения сносят в Мариуполе

Оккупационные власти Мариуполя начали сносить дома в центре города, в том числе исторического значения. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.



«Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника — монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор. Все, абсолютно все что составляет историческую ценность превращают в пепел», — отметил он.



Ранее сообщалось, что оккупационные власти Мариуполя снесли здание полуразрушенного Драмтеатра. В марте российские войска сбросили на него мощную бомбу, убив сотни жителей города, пытавшихся укрыться в театре.