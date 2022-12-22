В оккупированном Мариуполе сносят здание Драмтеатра

Оккупационные власти Мариуполя сносят здание полуразрушенного Драмтеатра, подвал которого использовался в качестве убежища для мирных жителей в середине марта.



Здание театра было разрушено почти полностью — российские войска сбросили на него сверхмощную бомбу 16 марта.



На видео, опубликованном в Telegram, видно, что на месте театра работает экскаватор, он ровняет с землей остатки здания, в котором, по данным Associated Press, погибли минимум 600 человек от авиаудара российской армии.

В сентябре, что Драматический театр в оккупированном Мариуполе, который был разрушен в марте, планирует восстановить Россия в течение трех лет.



В августе сообщалось, что российские оккупанты в мариупольском театре заливают бетоном тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки.