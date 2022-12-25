Будинки історичного значення зносять у Маріуполі

Окупаційна влада Маріуполя почала зносити будинки в центрі міста, у тому числі історичного значення. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.



«Відомий Дім із годинником, де знаходилася студія всесвітньо відомого художника — монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор. Все, абсолютно все, що становить історичну цінність, перетворюють на попіл», — зазначив він.



Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Маріуполя знесла будівлю напівзруйнованого Драмтеатру. У березні російські війська скинули на нього потужну бомбу, вбивши сотні жителів міста, які намагалися сховатися в театрі.