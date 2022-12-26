В пяти областях и Киеве аварийные отключения электроэнергии

Дефицит мощности в энергосистеме Украины остается существенным, есть ограничения в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками российских войск. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве», - рассказали в компании.

Отмечается, что на объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы, а из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области рассказали, что российские оккупанты нанесли 19 ударов из ЗРК «С-300», РСЗО «Град» и артиллерии по территории области.