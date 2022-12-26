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У п'яти областях та Києві аварійні відключення електроенергії

26 грудня 2022, 12:25

У п'яти областях та Києві аварійні відключення електроенергії

Дефіцит потужності в енергосистемі України залишається суттєвим, є наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних ушкоджень магістральних мереж масованими атаками російських військ. Про це повідомили в «Укренерго».

«Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві», - розповіли в компанії.

Зазначається, що на об'єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи, а через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об'єктів потребує значного часу.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області розповіли, що російські окупанти завдали 19 ударів із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та артилерії по території області.

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