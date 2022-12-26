Украина инициирует исключение РФ из ООН

С точки зрения международного права неурегулированным остается вопрос о статусе государства-члена ООН и постоянном члене Совета Безопасности ООН, которым пользуется РФ. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины.



«Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991, а в публичной плоскости — с 31 декабря 1991 в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований», — заявили в МИД.



Там также отметили, что действующий Устав ООН не содержит слов «Российская Федерация», в частности, их нет в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН.



Кроме того, в МИД заявили, что сомнительно право РФ входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации, напомнив, что Пункт 1 статьи 4 отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств.



«Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом», — заявили в МИД Украины.

14 декабря на церемонии вручения премии Сахарова президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество уже сейчас создать специальный трибунал для российских военных преступников.