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Зеленский призывает мир не ждать окончания войны для создания специального трибунала

14 декабря 2022, 18:31

Зеленский призывает мир не ждать окончания войны для создания специального трибунала

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество уже сейчас создать специальный трибунал для российских военных преступников. Он считает, это необходимо сделать, не дожидаясь завершения войны. Об этом он сказал во время онлайн-выступления на церемонии вручения премии Сахарова.

«Надо действовать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ее развязал, и чтобы не допустить какого-либо повторения агрессии. Это будет самой эффективной защитой свободы, прав человека, верховенства права и других наших с вами общих ценностей, которые олицетворяют, в частности, это отличие Европарламента – премия имени Сахарова», – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто расследует и помогает расследовать преступления российских оккупантов в Украине.

«Призываю всех вас, ваши партии и государства действенно поддержать эту работу! Трибунал должен заработать», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что Европарламент уже поддержал эту идею, но нужно как можно скорее воплотить ее в реальность, в частности через принятие отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала, через поддержку европарламентариями и их странами соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

«И когда принцип неотвратимости наказания сработает относительно преступления агрессии против Украины, сможем сделать соответствующую институциональную основу справедливости постоянной. Когда любой потенциальный агрессор будет знать, что наказание за преступную войну неизбежно, это будет самым эффективным инструментом превенции войны», – сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский образовал рабочую группу во главе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком, которая будет заниматься разработкой вопроса создания специального международного трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины.

Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ.

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