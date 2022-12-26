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Україна ініціює виключення РФ із ООН

26 грудня 2022, 15:49

Україна ініціює виключення РФ із ООН

З точки зору міжнародного права неврегульованим залишається питання про статус держави-члена ООН та постійного члена Ради Безпеки ООН, яким користується РФ. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ України.

«Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з'явилася табличка з її назвою. Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав», - заявили в МЗС.

Також там зазначили, що чинний Статут ООН не містить слів «Російська Федерація», зокрема їх немає у статті 23 Статуту, де перераховані постійні члени Ради Безпеки ООН.

Крім того, в МЗС заявили, що сумнівно й право РФ входити до складу ООН в цілому, оскільки вона не відповідає основному критерію членства в Організації, нагадавши, що Пункт 1 статті 4 зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав.

«Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому», — заявили в МЗС України.

14 грудня на церемонії вручення премії Сахарова президент Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство вже зараз створити спеціальний трибунал для російських військових злочинців.

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