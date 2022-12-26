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ГБР сообщило о подозрении 10 экс-сотрудникам Старобельского СИЗО

26 декабря 2022, 16:14

ГБР сообщило о подозрении 10 экс-сотрудникам Старобельского СИЗО

Сообщено о подозрении десяти экс-сотрудникам Старобельского СИЗО, которые после российского вторжения начали работать на оккупантов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«После захвата россиянами Старобельского района Луганской области десять работников местного СИЗО добровольно перешли «служить» в созданный оккупантами так называемый «следственный изолятор УИН МВД ЛНР». Одним из перебежчиков оказался начальник отдела по работе с персоналом, передавший оккупантам личные дела работников СИЗО и охотно поддерживающий оккупационный режим», - рассказали в ГБР.

Отмечается, что в настоящее время фигуранты скрываются от следствия на временно оккупированной РФ территории Луганской области.

Все 10 человек, как рассказали украинские правоохранители, уведомлены о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

«Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Луганская областная прокуратура», - отметили в ГБР.

Ранее в Офисе генпрокурора Украины сообщили о подозрении в госизмене боевику группировки «ДНР».

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