ГБР повідомило про підозру 10 екс-співробітникам Старобільського СІЗО

Повідомлено про підозру десяти екс-співробітникам Старобільського СІЗО, які після російського вторгнення почали працювати на окупантів. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Після захоплення росіянами Старобільського району Луганської області десятеро працівників місцевого СІЗО добровільно перейшли «служити» у новостворений окупантами так званий «следственный изолятор УИН МВД ЛНР». Одним з перебіжчиків виявився начальник відділу по роботі з персоналом, який передав окупантам особові справи працівників СІЗО та охоче підтримує окупаційний режим», - розповіли в ДБР.

Зазначається, що наразі фігуранти ховаються від слідства на тимчасово окупованій РФ території Луганської області.

Усім 10 особам, як розповіли українські правоохоронці, повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

«Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Луганська обласна прокуратура», - зазначили у ДБР.

Раніше в Офісі генпрокурора України повідомили про підозру в держзраді бойовику угруповання «ДНР».