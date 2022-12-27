Оккупанты превратили лицей в Первомайске в госпиталь, свозят туда раненых

Раненных российских оккупантов свозят в Первомайский лицей, где захватчики региона оборудовали еще один госпиталь. Об этом сообщили в Луганской ОВА.



«Уже не раз сообщалось о перегрузке больниц в Первомайске. Выход найден – раненых боевиков из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который недавно назвали «военным госпиталем» – там тоже пытаются спасти три сотни оккупантов», - рассказали в администрации, добавив, что в Беловодске сейчас лечатся около 300 раненых «вагнеровцев».



По итогам 2022 года добыча угля на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей снизилась на 42%. В ОВА связали этот факт с мобилизацией захватчиков региона, по данным администрации, среди оставшихся работать на предприятиях преобладают женщины и пенсионеры, а шахты в среднем укомплектованы менее чем на 50%. Отмечается, что из-за таких низких показателей оккупанты не планируют возобновлять производство и поставили задачу проработать процесс закрытия шахт.



В Рубежном, как сообщили в Луганской ОВА, можно получить зарплату «исключительно за коллаборационную деятельность».



«Зарплата выдается, если согласился устроиться в местную оккупационную администрацию. Небольшие и нерегулярные выплаты можно получить при уборке улиц. Все остальные живут либо на сбережения, либо, если удастся попасть на показательную раздачу продовольствия, которую россияне устраивают для съемок телевизионных сюжетов», - написали в Луганской ОВА.

Также, по данным ОВА, в Рубежном учебные заведения работают один-два раза в неделю, а школьники приходят получить или сдать на проверку выполненные задания. Регулярно в оккупированном городе открыты два магазина и рынок с повышенными ценами.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.