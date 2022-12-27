Окупанти перетворили ліцей у Первомайську на госпіталь, звозять туди поранених

Поранених російських окупантів звозять до Первомайського ліцею, де загарбники регіону обладнали ще один шпиталь. Про це повідомили в Луганській ОВА.



«Вже неодноразово повідомлялось про перевантаження лікарень в Первомайську. Вихід знайдено – поранених бойовиків із-під Бахмуту доставляють до багатопрофільного ліцею, який віднедавна зветься «військовим шпиталем» – так теж наразі намагаються врятувати трьом сотням окупантів», - розповіли в адміністрації, додавши, що в Біловодську зараз лікуються близько 300 поранених «вагнерівців».



За підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Луганської та Донецької областей знизився на 42%. В ОВА пов'язали цей факт із мобілізацією загарбників регіону, за даними адміністрації, серед тих, хто залишився працювати на підприємствах, переважають жінки та пенсіонери, а шахти в середньому укомплектовані менш ніж на 50%. Зазначається, що через такі низькі показники окупанти не планують відновлювати виробництво і поставили завдання опрацювати процес закриття шахт.



У Рубіжному, як повідомили у Луганській ОВА, можна отримати зарплату «виключно за колабораційну діяльність».



«Зарплата видається, якщо погодився влаштуватися у місцеву окупаційну адміністрацію. Незначні та нерегулярні виплати можна отримати за прибирання вулиць. Всі інші живуть або на заощадження, або, якщо пощастить потрапити на показову роздачу харчів, яку росіяни влаштовують для зйомок телевізійних сюжетів», - написали в Луганській ОВА.

Також, за даними ОВА, у Рубіжному навчальні заклади працюють один-два рази на тиждень, а школярі приходять туди отримати чи здати на перевірку виконані завдання. Регулярно в окупованому місті відкриті два магазини та ринок із підвищеними цінами.

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