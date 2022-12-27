Армия РФ держит в Черном море 3 носителя ракет «Калибр»

В Черном море на боевом дежурстве у российской армии находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп у которых 16 ракет. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.



В Азовском море у оккупантов до одного корабля, в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр» общий залп у которых 72 ракеты.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что РФ готовится к новой атаке, но это не обязательно, по её словам, будет массированный ракетный обстрел. Военная допустила, что российская армия может одновременно ударить по Украине и ракетами и дронами.