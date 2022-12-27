Армія РФ тримає в Чорному морі 3 носія ракет «Калібр»

У Чорному морі на бойовому чергуванні у російської армії перебувають до 10 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп у яких 16 ракет. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.



В Азовському морі в окупантів до одного корабля, а в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп у яких 72 ракети.

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що РФ готується до нової атаки, але це не обов'язково, за її словами, буде масований ракетний обстріл. Військова припустила, що російська армія може одночасно вдарити по Україні ракетами та дронами.