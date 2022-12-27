Более 700 бойцов «Азова» находятся в плену России

В украинском обществе есть мнение, что история «Азовстали» закончилась, и всех «азовцев» вернули домой. Это не соответствует действительности, заявила во время брифинга «Рождество в плену» мать военнопленного, соучредитель Совета жен и матерей защитников Украины «Женщины из стали» Наталья Кравцова.



«Сейчас тысячи украинских семей живут в своем личном аду, не имея никакой информации о судьбе своих родных, которые стали на защиту Украины и оказались в руках врага или пропали без вести. К счастью, начались обмены, и наши бойцы возвращаются в Украину. Мы благодарны каждому причастному к этим обменам за титанический труд», — подчеркнула Кравцова.



Она отметила, что положительным является тот факт, что обменивают хотя бы по несколько «азовцев».



«Но среди них нет бойцов полка "Азов", к которому у россиян особое отношение… Сейчас более 700 бойцов "Азова" восьмой месяц находятся в плену России», — сообщила мать военнопленного.

Напомним, очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 14 декабря. А предыдущий обмен, во время которого освобождены 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 — с «Азовстали», прошел 6 декабря.