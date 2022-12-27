Понад 700 бійців «Азова» перебувають у полоні Росії

В українському суспільстві є думка, що історія «Азовсталі» закінчилася, і всіх «азовців» повернули додому. Це не відповідає дійсності, заявила під час брифінгу «Різдво в полоні» мати військовополоненого, співзасновниця Ради дружин і матерів захисників України «Жінки зі сталі» Наталя Кравцова.



«Наразі тисячі українських родин живуть у своєму особистому пеклі, не маючи жодної інформації про долю своїх рідних, які стали на захист України й опинилися в руках ворога або зникли безвісти. На щастя, почалися обміни, і наші бійці повертаються в Україну. Ми вдячні кожному причетному до цих обмінів за титанічну працю», — наголосила Кравцова.



Вона зазначила, що позитивним є той факт, що обмінюють хоча б по кілька «азовців».



«Але серед них немає бійців полку "Азов", до якого росіяни мають особливе ставлення... Наразі понад 700 бійців "Азова" восьмий місяць перебувають у полоні Росії», — повідомила мати військовополоненого.

Нагадаємо, черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 14 грудня. А попередній обмін, під час якого звільнено 34 захисників Маріуполя, зокрема 14 — з «Азовсталі», відбувся 6 грудня.