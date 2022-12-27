В Украине установят шесть модульных мостов от Швеции

Швеция станет четвертой европейской страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для восстановления движения транспорта там, где в результате российской военной агрессии были разрушены мостовые переходы. Об этом рассказал первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко, передает Центр транспортных стратегий.



По его словам, Швеция передаст Украине шесть критически необходимых модульных мостов.



«Сейчас идет подготовка к организации транспортировки», — уточнил Ивко.



Он также проинформировал, что Чехия в дополнение к уже направленным в Украину шести временным мостам в планирует передать еще 12 единиц.



Ранее десять мостов, по которым могут передвигаться тяжелые транспортные средства, направила Норвегия. Их прибытие в Украину ожидается в январе. Также три временных моста предоставила Франция. Каждый из французских мостов спроектирован по индивидуальным параметрам, под конкретный объект.



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