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В Україні встановлять шість модульних мостів від Швеції

27 грудня 2022, 23:16

В Україні встановлять шість модульних мостів від Швеції

Швеція стане четвертою європейською країною, яка надасть українським дорожникам тимчасові мостові конструкції для відновлення руху транспорту там, де через російську військову агресію було зруйновано мостові переходи. Про це розповів перший заступник очільника «Укравтодору» Андрій Івко, передає Центр транспортних стратегій.

За його словами, Швеція передасть Україні шість критично необхідних модульних мостів.

«Зараз триває підготовка до організації транспортування», — уточнив Івко.

Він також поінформував, що Чехія на додаток до вже надісланих в Україну шести тимчасових мостів планує передати ще 12 одиниць.

Раніше десять мостів, якими можуть пересуватися важкі транспортні засоби, направила Норвегія. Їхнє прибуття в Україну очікується в січні. Також три тимчасових мости надала Франція. Кожен із французьких мостів спроєктований за індивідуальними параметрами, під конкретний об'єкт.

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