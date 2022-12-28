Cеверодонецкие партизаны помогают ВСУ и действуют самостоятельно — Стрюк

Партизаны в оккупированном Северодонецке, как оказывают помощь ВСУ, так и действуют сами по себе. Об этом сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк.



«Партизаны есть. Помощь предоставляется нашим вооруженным силам, и самостоятельно они действуют. Поэтому оккупанты не чувствуют себя спокойно, где бы они не находились», - рассказал он.

По словам Стрюка, в городе осталось около 500 детей школьного возраста, а около 70% населения Северодонецка эвакуировались в безопасные регионы Украины и за границу.



Также мэр Северодонецка рассказал, что оккупанты нашли в городе обородуование для установки новогодней ёлки, которое закупалось горсоветом еще до захвата российскими войсками.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что армия РФ, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной Луганской области, учитывая значение этого населенного пункта для логистической поддержки своих войск на востоке Украины.