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Cеверодонецкие партизаны помогают ВСУ и действуют самостоятельно — Стрюк

28 декабря 2022, 15:46

Cеверодонецкие партизаны помогают ВСУ и действуют самостоятельно — Стрюк

Партизаны в оккупированном Северодонецке, как оказывают помощь ВСУ, так и действуют сами по себе. Об этом сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк.

«Партизаны есть. Помощь предоставляется нашим вооруженным силам, и самостоятельно они действуют. Поэтому оккупанты не чувствуют себя спокойно, где бы они не находились», - рассказал он.

По словам Стрюка, в городе осталось около 500 детей школьного возраста, а около 70% населения Северодонецка эвакуировались в безопасные регионы Украины и за границу.

Также мэр Северодонецка рассказал, что оккупанты нашли в городе обородуование для установки новогодней ёлки, которое закупалось горсоветом еще до захвата российскими войсками. 

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что армия РФ, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной Луганской области, учитывая значение этого населенного пункта для логистической поддержки своих войск на востоке Украины.

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