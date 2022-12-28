Сєвєродонецькі партизани допомагають ЗСУ та діють самостійно — Стрюк

Партизани в окупованому Сєвєродонецьку, як надають допомогу ЗСУ, так і діють самі по собі. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.



«Партизани є. Допомога надається нашим збройним силам, і вони самостійно діють. Тому окупанти не почуваються спокійно, де б вони не знаходилися», - розповів він.

За словами Стрюка, у місті залишилося близько 500 дітей шкільного віку, а близько 70% населення Сєвєродонецька евакуювалися у безпечні регіони України та за кордон.



Також мер Сєвєродонецька розповів, що окупанти знайшли у місті обладнання для встановлення новорічної ялинки, яка закуповувалась міськрадою ще до захоплення російськими військами.

Раніше в розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що армія РФ, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної Луганської області з огляду на значення цього населеного пункту для логістичної підтримки своїх військ на сході України.