Под Угледаром ВСУ обнаружена ЧВК «Патриот» министра обороны РФ Шойгу

В районе Угледара Донецкой области обнаружены боевики ЧВК «Патриот» российского министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



Он рассказал, что ЧВК «Патриот» Шойгу конкурирует с «вагнеровцами» Евгения Пригожина. Но находятся эти группировки, как отметили в ВСУ, на разных «театрах военных действий» и прямого взаимодействия между ними нет.

«В частности, в районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже кроме ЧВК «Вагнер» появилась ЧВК «Патриот», аффилированная с действующим министром обороны РФ Шойгу. Очевидно, они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата», - сказал Череватый.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что армия РФ, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной Луганской области, учитывая значение этого населенного пункта для логистической поддержки своих войск на востоке Украины.