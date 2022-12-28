Під Вугледаром ЗСУ знайшли ПВК «Патріот» міністра оборони РФ Шойгу

У районі Вугледара Донецької області виявлено бойовиків ПВК «Патріот» російського міністра оборони Сергія Шойгу. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



Він розповів, що ПВК «Патріот» Шойгу конкурує з «вагнерівцями» Євгена Пригожина. Але ці угруповання, як зазначили у ЗСУ, на різних «театрах військових дій» і прямої взаємодії між ними немає.

«Зокрема, в районі Степного на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже крім ПВК "Вагнер" з’явилася ПВК "Патріот", афільована з чинним міністром оборони РФ Шойгу. Очевидно, вони підтягують все боєздатне, щоб домогтись хоч якогось результату», - сказав Череватий.

Раніше в розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що армія РФ, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної Луганської області з огляду на значення цього населеного пункту для логістичної підтримки своїх військ на сході України.