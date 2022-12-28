Беспилотники российских войск сбили над Днепропетровской и Николаевской областями

Над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, предположительно, «Shahed-136/131‎». Об этом сообщают в воздушном командовании «‎Восток» в Facebook вечером 28 декабря.



Также в среду вечером над Николаевской областью ПВО сбила часть иранских дронов-камикадзе «Shahed-136/131‎», летевших на север в сторону Умани. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.



По его словам, два «‎мопеда», которые пролетели мимо Первомайска в сторону Умани, не были видны на радаре.

РФ готовится к новой атаке, но это не обязательно будет массированный ракетный обстрел, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупанты могут изменить тактику.



24 декабря Гуменюк сообщила, что РФ снова вывела в Черное море корабль с крылатыми ракетами «Калибр», это произошло впервые с 16 декабря, когда российская армия произвела массированный удар по Украине.