Залп может достигать 20 ракет: РФ вывела «Калибры» в Черное море

Россия снова вывела в Черное море корабль с крылатыми ракетами «Калибр». Это произошло впервые с 16 декабря, когда россияне произвели массированный удар по Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



Гуменюк уточнила, что в Черном море находится 11 единиц, и среди них есть ракетоносители: два надводных и один подводный.



«Общий залп может достигать 20 ракет», — подчеркнула она.



Начальник Объединенного координационного пресс-центра пояснила, что это может свидетельствовать о подготовке к новому удару или же о намерении противника психологически давить на украинцев.



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